Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü - Son Dakika
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Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü

05.05.2022 13:39

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü Ardahan'da Mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da Mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahan kent merkezi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan'da gün boyunca etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Batı bölgelerde bahar havası yaşanırken, doğuda ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ardahan'da öğlen saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü
Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü
Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü
Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü - Son Dakika
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