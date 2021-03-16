Ardahan'da "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ile ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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