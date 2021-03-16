Ardahan'da "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri bulundu.

Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ile ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çeşitli mühimmatlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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