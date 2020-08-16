Ardahan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Ardahan'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

ARDAHAN'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

ARDAHAN'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ardahan- Kars yolu Hasköy mevkisinde meydana geldi. Olgay Salduz yönetimindeki 36 FS 972 plakalı kamyonet, karşıdan gelen Can Özer'in kullandığı 75 M 0293 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Olgay Salduz ile minibüsteki Emrah Yılmaz, Mehmet Hanifi Kişli, Murat Erdoğan, Şeker Naz Irmak, Kader Baki Ağyürek, Mehmet Baki Ağyürek ve Enes Baki Ağyürek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 17:04

Kaynak: DHA

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