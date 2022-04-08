Nisan ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Nisan ayında kar sürprizi

08.04.2022 23:49

Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

Ardahan ve çevresinde 2 gündür devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar da oluştu.

Yavuz Irmak, Ardahan'da kar yağışının alışık olunan bir durum olduğunu söyleyerek, "Ardahan yaza hasret kaldı. Doğalgazı hiç kapatmadık. Haziran ayında bile kar görmüş bir milletiz" diye konuştu.

(Olgun Yıldız/ İHA)

Nisan ayında kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi

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Kaynak: İHA

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