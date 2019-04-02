Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi

Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi

1 saat önce

Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi, System.String[]
Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Ardahan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Dışarı çıkan Ardahanlılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de nisan ayında yağan karın tarım için bereket getireceğini söyledi.

Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:02 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak? Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]