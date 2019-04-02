Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi
1 saat önce
Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.
Ardahan
'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.
Ardahan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Dışarı çıkan Ardahanlılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de nisan ayında yağan karın tarım için bereket getireceğini söyledi.
Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:02 Kaynak: İHA
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