Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi

Ardahan'da Nisan'da Kar Sürprizi

14 dakika önce

Ardahan'da Nisan'da kar sürpriziARDAHAN - Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Ardahan'da Nisan'da kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.
Ardahan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Dışarı çıkan Ardahanlılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de nisan ayında yağan karın tarım için bereket getireceğini söyledi.
Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:04 Kaynak: İHA

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