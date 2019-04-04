Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Nisan Karı"

Ardahan'da "Nisan Karı"

40 dakika önce

Ardahan'da, nisan ayında yağan kar etkileyici manzaralar oluşturdu.

Ardahan'da
Ardahan'da, nisan ayında yağan kar etkileyici manzaralar oluşturdu.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü.

Kar yağışıyla kentte güzel görüntüler oluştu.

Ardahanlılar, sabah saatlerinde, araçlarını kaplayan karları temizlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan İsmail Aktürk, "Nisanda da kar yağsa güzel görüntü oluşturuyor. Kar, Ardahan'ın özelliği ve güzelliğidir. İzlemeye değer bir manzara oluştu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Kar, Ardahan, Güncel
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