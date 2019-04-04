Ardahan'da "Nisan Karı"
35 dakika önce
Ardahan'da, nisan ayında yağan kar etkileyici manzaralar oluşturdu.
Ardahan
'da, nisan ayında yağan kar etkileyici manzaralar oluşturdu.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü. Kar
yağışıyla kentte güzel görüntüler oluştu.
Ardahanlılar, sabah saatlerinde, araçlarını kaplayan karları temizlemeye çalıştı.
Vatandaşlardan İsmail Aktürk, "Nisanda da kar yağsa güzel görüntü oluşturuyor. Kar, Ardahan'ın özelliği ve güzelliğidir. İzlemeye değer bir manzara oluştu." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:49 Kaynak: AA
Şeriata Geçen Ülkede, Eşcinsel İlişki ve Zinada Bulunanlar Taşlanarak İdam Edilecek
Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı
Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti
İsim Benzerliği CHP Sancaktepe Adayının Başını Yaktı