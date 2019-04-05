Ardahan'da Nisan Karı
1 saat önce
Ardahan'da nisan karıARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Ardahan
'da nisan karı
ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da öğleden sonra başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca kent beyaza büründü. Özellikle şehir dışında kar yağışının etkisini iyice hissettirmesi nedeniyle önlemlerini arttıran kara yolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Gece boyunca aralıklarla yağan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, şehir merkezinde kısa sürede kalktı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
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