Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Nisan Karı

Ardahan'da Nisan Karı

1 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da Nisan Karı, System.String[]
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak, akşama doğru havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, ilçe merkezinde de karla karışık yağmura dönüştü.

Ardahan kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:24 Kaynak: AA

Göle, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi Mazbatasını Alan Ardahan Belediye Başkan'ı Faruk Demir, Hemşehrilerine Konser Verdi Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 19:33:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Nisan Karı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]