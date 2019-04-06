Ardahan'da Nisan Karı
1 saat önce
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
'ın Göle
ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak, akşama doğru havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, ilçe merkezinde de karla karışık yağmura dönüştü.
Ardahan kent merkezinde ise sağanak etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:24 Kaynak: AA
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