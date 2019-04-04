Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Nisanda Kar Yağdı

Ardahan'da Nisanda Kar Yağdı

1 saat önce

Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da Nisanda Kar Yağdı, System.String[]
Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, vatandaşlar için eğlenceye dönüştü.

Aniden bastıran kar nedeniyle kent merkezi ve araçlar kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.

Kent sakinlerinden Hikmet Çeğil, şehirde kışın bile böylesine kar yağmadığını belirterek, "Çok güzel yağıyor. Lapa lapa yağması çok güzel. Kışın bile böyle yağmamıştı. Memleketimizin güzelliği bu işte." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:40 Kaynak: AA

Ardahan, Kar, Güncel
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