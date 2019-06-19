Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Nöbetçi Fırın" uygulaması
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Ardahan'da "Nöbetçi Fırın" uygulaması

32 dakika önce

Ardahan'da hafta sonları fırıncıların ekmek çıkarmama dönemi sona erdi.

Ardahan'da
Ardahan'da hafta sonları fırıncıların ekmek çıkarmama dönemi sona erdi. Bundan sonra Pazar günleri de vatandaşlar taze ekmek yiyebilecek.

Belediye Başkanı Faruk Demir; "Ardahan'da fırıncılar Pazar günleri ekmek çıkarmadığı için vatandaşlar Cumartesi günü çıkartılan ekmekleri Pazartesi sabah saatlerine kadar bayat bir şekilde tüketme zorunda kalıyordu. Bundan sonra her hafta nöbetçi fırın halkımıza hizmet verecektir "dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
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