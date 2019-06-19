Ardahan'da "Nöbetçi Fırın" uygulaması
32 dakika önce
Ardahan'da hafta sonları fırıncıların ekmek çıkarmama dönemi sona erdi.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
'da hafta sonları fırıncıların ekmek çıkarmama dönemi sona erdi. Bundan sonra Pazar günleri de vatandaşlar taze ekmek yiyebilecek.
Belediye Başkanı Faruk Demir
; "Ardahan'da fırıncılar Pazar günleri ekmek çıkarmadığı için vatandaşlar Cumartesi günü çıkartılan ekmekleri Pazartesi sabah saatlerine kadar bayat bir şekilde tüketme zorunda kalıyordu. Bundan sonra her hafta nöbetçi fırın halkımıza hizmet verecektir "dedi. - ARDAHAN
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