Ardahan'da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası kapsamında parkta kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası kapsamında parkta kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte öğrenciler, milli egemenlik parkında kitap okuyurak renkli görüntüler oluşturup, farkındalık oluştırdu. Etkinlikler kapsamında Halk Kütüphanesini ziyaret eden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet ederek hediye veren Vali Masatlı, daha sonra Milli Egemenlik Parkın'da ki etkinliğe katıldı. Vali Masatlı, burada ki etkinlikte öğrencilerle birlikte kitap okudu.



'AMACIMIZ FARKINDALIK'



Vali Masatlı, etkinlikle ilgili yatığı açıklamada, "Kütüphaneler Haftası'ndayız. Biz de bu kapsamda İl Halk Kütüphanesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa olarak Milli Egemenlik Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenledik. Burada ilkokuldan gelen öğrencilerimizle hep birlikte kitap, okuduk. Kütüphaneler haftası nedeniyle farkındalığı artırıyoruz. Çocuklarımızın kütüphaneye üye olmasını, oradan ödünç kitap almasını kitap okuma kültürünün artmasını hedefliyoruz. Bugün de çok güzel bir hava ve çok güzel bir ortam var. Çocuklar da çok mutlu. Biz de onlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kütüphaneler Haftası kutlu olsun." dedi. - ARDAHAN

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