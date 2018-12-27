Ardahan'da Okullar Yarın Tatil Edildi
1 saat önce
Ardahan'da okullar yarın tatil edildiARDAHAN - Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan
'da okullar yarın tatil edildi
ARDAHAN - Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ardahan Valiliği
, il genelinde 28 Aralık
Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar Cuma günü tatil edilmiştir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:58 Kaynak: İHA
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