Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Okullar Yarın Tatil Edildi

Ardahan'da Okullar Yarın Tatil Edildi

1 saat önce

Ardahan'da okullar yarın tatil edildiARDAHAN - Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ardahan'da okullar yarın tatil edildi

ARDAHAN - Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ardahan Valiliği, il genelinde 28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar Cuma günü tatil edilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:58 Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel
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