Ardahan'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.
ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi. Ardahan Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir" denildi.
- Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:43 Kaynak: DHA
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