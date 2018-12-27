Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Okullara Kar Tatili

Ardahan'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir" denildi.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:43 Kaynak: DHA

Ardahan, Güncel
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