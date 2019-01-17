Ardahan'da Okullara Kar Tatili

Ardahan'da okullara kar tatiliARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Ardahan'da okullara kar tatili



ARDAHAN - Ardahan'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ardahan Valiliği, il genelinde 17 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 17.01.2019 perşembe günü Ardahan İl genelinde ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından engelli ve hamile olanlar ise idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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