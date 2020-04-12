Ardahan'da orman yangını-1 - Son Dakika

Ardahan'da orman yangını-1
6 saat önce
Ardahan'da orman yangınıARDAHAN'da Kartalpınar Köyü yakınlarında başlayan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.
Ardahan'da orman yangını
ARDAHAN'da Kartalpınar Köyü yakınlarında başlayan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, merkeze bağlı Kartalpınar Köyü Şahinbey verici istasyonu yakınlarında saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle araziyi duman kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itafiye araçları ve arazözler müdahale etti. Zaman zaman yağmurun da etkili olduğu bölgedeki yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:39 Kaynak: DHA
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