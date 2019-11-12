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Ardahan'da orman yangını

6 saat önce

Ardahan'da orman yangınıARDAHAN - Ardahan Yanlızçam'da çıkan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamadı.

Ardahan'da orman yangını

ARDAHAN - Ardahan Yanlızçam'da çıkan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamadı.

Ardahan Yalnızçam Köyü Şadırvan mevkiinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, büyüyerek devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri ve köylülerde alevlere müdahale ediyor.

Bir türlü kontrol alınamayan yangın, halen devam ediyor. Yetkililerin seferber olduğu yangının söndürülmesi için çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yalnızçam Köyü Şadırvan mevkiinde çıkan orman yangının da çok sayıda çam ağacının yandığı öğrenildi.

Ardahan'da orman yangını

İtfaiye, Ardahan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:33 Kaynak: İHA
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