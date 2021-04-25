ARDAHAN'ın Göle ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Uzun bir çalışmanın sonunda yangın söndürüldü.

Göle ilçesi Soğuksu mevkiinde ki ormanlık alanda, saat 15: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin mudahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı ileri sürülen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.