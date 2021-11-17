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ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

17.11.2021 10:30

ARDAHAN'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Ortaçağ döneminden kalma olduğu belirlenen altın varaklı Tevrat ele geçirildi.

ARDAHAN'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Ortaçağ döneminden kalma olduğu belirlenen altın varaklı Tevrat ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliğindeki el yazması Tevrat'ı satmak amacıyla Ardahan'a getireceği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kastamonu'dan Ardahan'a gelen araç bilgilerini belirleyen jandarma, Çamlıçatak yol kontrol noktasında operasyon yaptı. Otomobilin bagaj kısmında yapılan aramada giysilerin arasında bir adet altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi. Kars Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Tevrat'ın Ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenerek muhafaza altına alınırken, şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ardahan, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARDAHAN'DA ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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