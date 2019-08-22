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Ardahan'da örtü yangını

49 dakika önce

Ardahan'da çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ardahan'da çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ardahan Bağdeşen Köyü ormanlığından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede örtü yangınından kaynaklandığı anlaşılan alevler, ekipler ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük çaplı bir alanda örtü yangını çıktığını belirterek, "Teyakkuzdayız, anında müdahale edilince büyümeden söndürüldü." dedi.

İtfaiye, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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