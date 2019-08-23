Son Dakika Haberleri: Ardahan'da örtü yangını
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Ardahan'da örtü yangını

1 saat önce

Ardahan'da çıkan örtü yangını meraya zarar verdi.

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Ardahan'da çıkan örtü yangını meraya zarar verdi.

Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi mevkindeki ot ve çalıların bulunduğu meradan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü ve Çıldır Belediyesine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede örtü yangınından kaynaklandığı anlaşılan alevler, ekipler ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir kaç hektarda etkili olduğunu söyledi.

Yangının kuruyan otların tutuşmasıyla başladığını anlatan Azizoğlu, "Kuruyan otlar yangına davetiye çıkarıyor. Yangın büyümeden kontrol altına alındı." dedi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında meradaki otlaklarda zarar oluştu.

Orman İşletme Müdürlüğü, Ardahan, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:50 Kaynak: AA
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