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Ardahan'da örtü yangını

48 dakika önce

Ardahan'da çıkan örtü yangını itfaiye ve AFAD ekiplerince söndürüldü.

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Ardahan'da çıkan örtü yangını itfaiye ve AFAD ekiplerince söndürüldü.


Ardahan Hasköy ormanlığından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.


Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede örtü yangınından kaynaklandığı anlaşılan alevler, Ardahan İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerinde destek vermesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 4 dönümlük bir alanda etkili olduğunu belirerek, "Ekiplerimizin organizeli çalışması ve hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü." dedi.

Kaya, alanda bir süre soğutma çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

İtfaiye, Ardahan, Hasköy, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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