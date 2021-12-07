Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu - Son Dakika

Doğu'da kış kendini iyiden iyiye hissettirdi. Dondurucu soğuğun etkili olduğu Ardahan'da cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

BUZ TUTMAYAN YER KALMADI

Ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluşurken, kentin simgesi Kura Nehri dondu. Örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı. Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi.

İşte kara kışa teslim olan Ardahan'dan kareler;