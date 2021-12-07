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Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu - Son Dakika

Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu

07.12.2021 11:17

En düşük sıcaklığın eksi 15,8 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'da sokaklar buz pistine döndü. Kura Nehri dondu, örümcek ağının bile buz tuttuğu görüntülendi.

Doğu'da kış kendini iyiden iyiye hissettirdi. Dondurucu soğuğun etkili olduğu Ardahan'da cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

BUZ TUTMAYAN YER KALMADI

Ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluşurken, kentin simgesi Kura Nehri dondu. Örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti.

Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu

HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı. Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi.

İşte kara kışa teslim olan Ardahan'dan kareler;

Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu - Son Dakika


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