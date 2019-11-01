Ardahan'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ardahan Şube Başkanı İbrahim Gök öldü, 1 kişi yaralandı.
Gülseren Karakuş'un kullandığı 25 NC 225 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Sakaltutan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Karakuş ile araçtaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ardahan Şube Başkanı İbrahim Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gök, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.