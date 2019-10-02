Ardahan'da otomobil devrildi: 2 yaralı
28 dakika önce
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir Çelik idaresindeki 34 GZ 6494 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolunun Gölgeli köyü mevkisinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki trafik levhasına çarparak devrildi.
Kazada sürücü Kadir Çelik ve araçtaki Erkan Çelik yaralandı.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi