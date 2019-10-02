Son Dakika Haberleri: Ardahan'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Ardahan'da otomobil devrildi: 2 yaralı

28 dakika önce

Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadir Çelik idaresindeki 34 GZ 6494 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolunun Gölgeli köyü mevkisinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki trafik levhasına çarparak devrildi.

Kazada sürücü Kadir Çelik ve araçtaki Erkan Çelik yaralandı.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Kadir Çelik, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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