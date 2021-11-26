Ardahan'da otomobil içerisinde 53 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da otomobilde yapılan aramada 53 tarihi eser ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şırnak'tan geldiği belirlenen bir otomobili Ardahan- Göle kara yolunda durdurdu.

Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, ikişer gümüş sikke ile yüzük ve 4 obje ile 45 sikke olmak üzere toplam 53 tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserlere el koyan jandarma, araçtaki 3 kişi hakkında işlem başlattı.