Ardahan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Ardahan
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü Azerbaycan
uyruklu 8 kişi yaralandı. Çetin Yıldız
idaresindeki 34 VT 0492 hafif ticari araç, Ardahan- Kars
kara yolunun Artvin
Çevre Yolu Kavşağı'nda, Azerbaycan uyruklu Anverdi Bagirova'nın kullandığı Rusya
plakalı T 652 XT 86 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsünün yanı sıra otomobildeki Azerbaycan uyruklu Sevda Bagirova ve Asia Bagirova ile hafif ticari araçtaki Sakine Yıldız, Berat Yıldız
, Eren Sural ve Songül Sural yaralandı.
Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.