Son Dakika Haberleri: Ardahan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
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Ardahan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

29 dakika önce

Ardahan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü Azerbaycan uyruklu 8 kişi yaralandı.

Ardahan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
Ardahan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü Azerbaycan uyruklu 8 kişi yaralandı.
Çetin Yıldız idaresindeki 34 VT 0492 hafif ticari araç, Ardahan- Kars kara yolunun Artvin Çevre Yolu Kavşağı'nda, Azerbaycan uyruklu Anverdi Bagirova'nın kullandığı Rusya plakalı T 652 XT 86 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsünün yanı sıra otomobildeki Azerbaycan uyruklu Sevda Bagirova ve Asia Bagirova ile hafif ticari araçtaki Sakine Yıldız, Berat Yıldız, Eren Sural ve Songül Sural yaralandı.
Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Azerbaycan, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:42 Kaynak: AA
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