Son Dakika Haberleri: Ardahan'da otomobil iş yerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
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Ardahan'da otomobil iş yerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin şarküteri dükkanına girmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ardahan'da otomobil iş yerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin şarküteri dükkanına girmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Aşçı idaresindeki 34 BYF 405 plakalı araç, Salimbey Mahallesi Oltu Caddesi'nde kaldırımı aşarak şarküteri dükkanına çarptı.
Vitrini kırarak iş yerine giren aracın çarptığı dükkan sahibi Yavuz Maden olay yerinde hayatını kaybetti. Maden'in cenazesi Göle Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Yaralanan sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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