Son Dakika Haberleri: Ardahan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Ardahan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

3 saat önce

Ardahan-Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.

Ardahan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

Ardahan- Şavşat yönünde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sahara geçidi mevkinde şarampole yuvarlandı.


Kaza Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara geçidi Sulakyurt köyü yaylası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ARDAHAN

Ardahan, Şavşat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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