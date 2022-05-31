Ardahan'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ardahan'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

31.05.2022 23:25
Ardahan'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında Ardahan'da 3 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında Ardahan'da 3 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri Ardahan'da getirildi.

Malzemelerin bir bölümü 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, projenin önemine dikkati çekerek, devlet olarak tüm kurumlarla özel gereksinimli bireylerin yanında olmanın gayretini vurguladı.

Programın bu gayretin bir göstergesi olduğunu dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye genelinde yürütülen projelerden biri olan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi kapsamında spor malzemesi dağıtım programını icra ediyoruz. Çok faydalı olduğuna inandığımız bu proje kapsamında ilimizde Ardahan Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu, Ardahan Özel Eğitim Meslek Okulu ve Göle Özel Eğitim Okulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimize spor malzemeleri dağıttık. İnşallah çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi yetişmesine ve mutluluğuna vesile olur."

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar da projenin önemine değinerek, törene katılan öğrenci ve ailelerine teşekkür etti.

Ardahan'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı
Ardahan'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlik, Ardahan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika


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