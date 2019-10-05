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Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyor

16 dakika önce

Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyorARDAHAN - Ardahan'da yöresel peynir çeşitliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen 'Dağ Bitkisi Çeşnili Peynir Üretimine Yenilikçi Bakış' projesi tamamladı.

Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyor

ARDAHAN - Ardahan'da yöresel peynir çeşitliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 2017 yılında hayata geçirilen 'Dağ Bitkisi Çeşnili Peynir Üretimine Yenilikçi Bakış' projesi tamamladı.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci Ardahan'ın kaşar peynirinin piyasada önemli bir yere sahip olduğunu, bu proje sayesinde diğer peynirlerin de pazarda yer bulacağına inandığını dile getirdi.

Şehrin ve ülkenin tanıtımı açısından peynirin çok iyi bir materyal olduğunu söyleyen Demirci, "Ardahan'ın kendine ait kaşar peynirini tanıtmaya başladık. Şehrimizde bulunan üreticilerimizin katkıları ve Avrupa birliği desteği ile ilimizde üretilen yerel peynirlerin farkındalık yaratılması açısından çok önemli bir proje. Lezzet açısından Avrupa'da üretilen peynirlerle yarışabilecek ileri düzeyde olduğunu da gösteriyor. Özellikle floranın çeşitliliği sebebiyle aromatik bitki sayısının fazla olması bu pazarda da Ardahan peynirlerinin yer bulacağını gösteriyor." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından proje kapsamında geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen peynirlerin tanıtımı yapıldı.

Ardahan'da peynir çeşitliliği artırılıyor

Ahmet Yesevi, Ardahan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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