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Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

31.01.2022 14:12
Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla A.Y'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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