Ardahan'da polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kentin en işlek caddesi Kongre başta olmak üzere birçok noktada Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, araçlar tek tek durdurularak trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yaya geçitlerinin yanı sıra, cep telefonu ve emniyet kemeri gibi kurallara yönelik tedbirlerin attırıldığı denetimlerin bayram boyunca süreceği bildirildi.