Ardahan'da polis sahte paraya karşı bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, kurban pazarlarında ve kentin kalabalık noktalarındaki vatandaşları sahte paraya karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Toplum Destekli Şubesine bağlı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasına yönelik kentte belirlenen kalabalık noktalarda çalışma başlattı.

Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarı ile Kongre Caddesi başta olmak üzere işlek noktalarda kurulan stantlarda ekipler, sahte para konusunda vatandaşları ve besicileri uyararak bilgilendirdi.

Umuma açık mekanlardaki vatandaşlara da sahte para konusunu içeren broşürler dağıtan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmayı bayrama kadar sürdürecek.