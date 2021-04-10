Ardahan'da reklam panosuna asılan afişler güvenlik güçlerince kaldırıldı - Son Dakika

Ardahan'da reklam panolarına asılan bazı afişlerin güvenlik güçlerince kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan Belediyesi tarafından 5 reklam panosuna asılan, "128 milyar dolar nerede?" ve CHP yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi siluetinin bulunduğu afişlere, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulması talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu afişlerin güvenlik güçlerince kaldırıldığı kaydedildi.