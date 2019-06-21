Ardahan'da sağanak etkili oldu
15 dakika önce
Ardahan'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:39 Kaynak: AA
'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru etkisini atırdı. Sağanaktan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Özellikle kent merkezinde gök gürültüsü ile etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardahan'da hafta sonu yağışlar etkisini sürdürecek.
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama
Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu