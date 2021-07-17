ARDAHAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

ARDAHAN'da sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı binaların alt katlarını su bastı. Evlerinin bahçesinde düğün yaparken sağanaya yakalananlar ise çadırın altına girerek korunmaya çalıştı. Kentte öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 2 saat aralıksız devam sağanak yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü. Bodrum katındaki bazı iş yerlerini ise su bastı. Yağış sırasında kent için trafik de bir süre aksadı. Ardahan Sanayi sitesinin bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Bu arada evlerinin bahçesinde düğün yapanlar da yağmurdan nasiplerini aldı. Bir anda yağan sağanak nedeniyle çadırda mahsur kalan davetliler sular içinde kaldı. Mahsur kalan vatandaşları düğün sahipleri araçlarla tahliye ettiler.