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Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı - Son Dakika

Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı

13.08.2021 21:40
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı, System.String[]

Ardahan merkez ve Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları meydana geldi.

Ardahan merkez ve Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları meydana geldi.

Sağanak sonucu kent merkezine bağlı Sulakyurt köyü ile Göle'nin bazı köylerinden geçen dereler taştı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki yollarda göçük oluştu. Dere kenarındaki evleri ise su bastı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, yağışların bölgede etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yağışlara karşı duyarlı olduklarını, vatandaşların da tedbirli davranması gerektiğini belirten Öner, "Çok şükür çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bazı köylerimizde evlere su girdi, dolu etkili oldu. Göle- Kars kara yolunda küçük çaplı bir heyelan oluştu ancak kısa sürede sorun giderildi." dedi.

AFAD ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı - Son Dakika


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