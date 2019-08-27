Son Dakika Haberleri: Ardahan'da sağanak ve dolu
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'da sağanak ve dolu

56 dakika önce

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sağanak ve dolu, System.String[]

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Şiddetli yağmur sebebiyle Ardahan ve Çıldır ilçesinde sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan- Artvin arasındaki Sahara mevkisinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü, bazı araçlara hasar verdi.

Sürücülerden Evren Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahara mevkisinde şiddetli doluya yakalandığını söyledi.

Dolunun aracına zarar verdiğini anlatan Avşar, "Çok şiddetli doluya yakalandık, etraf beyaza büründü, biz de kurtulmak için bir an önce geçmeye çalışırken, aracımız zarar gördü. Aracın her noktasında dolu darbeleri mevcut. Aracın bir farı kırıldı." diye konuştu.

Ardahan, Çıldır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali
Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da sağanak ve dolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]