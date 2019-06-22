Son Dakika Haberleri: Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

1 saat önce

Ardahan'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu, System.String[]
Ardahan'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı.
Özellikle dolu sebebiyle kentin yüksek kesimleri ile Yalnızçam bölgesinden geçen Ardahan- Ardanuç kara yolu beyaza büründü.
Dolu ve sağanak sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti, kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan bazı araçlarda da yaşanan kazalar yüzünden maddi hasar oluştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "Olumsuz hava koşullarının tarım arazilerine zarar verip vermediğini araştıracağız. Şu an bize intikal eden olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi.
Meteoroloji, yarın da bölgede sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:53 Kaynak: AA
Ardanuç, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi Seçim yasakları başladı Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]