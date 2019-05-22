Ardahan'da 'Şap' Karantinası
11 saat önce
ARDAHAN'da, büyükbaşlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında, karantina uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:23 Kaynak: DHA
ARDAHAN'da, büyükbaşlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında, karantina uygulaması başlatıldı. Atatürk
Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarındaki büyükbaşlarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Karantina, hayvan pazarı ile 10 kilometre yakınında uygulanırken, büyükbaşlardan alınan numuneler, şap enstitüsüne gönderildi. Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının ardından hayvan pazarı, 30 gün sonra yeniden açılacak. - Ardahan
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