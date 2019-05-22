Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 'Şap' Karantinası

Ardahan'da 'Şap' Karantinası

11 saat önce

ARDAHAN'da, büyükbaşlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında, karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan'da 'Şap' Karantinası, System.String[]
ARDAHAN'da, büyükbaşlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında, karantina uygulaması başlatıldı.

Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarındaki büyükbaşlarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Karantina, hayvan pazarı ile 10 kilometre yakınında uygulanırken, büyükbaşlardan alınan numuneler, şap enstitüsüne gönderildi. Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının ardından hayvan pazarı, 30 gün sonra yeniden açılacak. - Ardahan
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:23 Kaynak: DHA
Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:25:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da 'Şap' Karantinası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]