Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Seçime Yoğun Katılım

Ardahan'da Seçime Yoğun Katılım

1 saat önce

Ardahan'da İl genelinde 69 bin 874 seçmen 358 ayrı sandıkta oy kullandı.

Ardahan'da Seçime Yoğun Katılım, System.String[]
Ardahan'da İl genelinde 69 bin 874 seçmen 358 ayrı sandıkta oy kullandı.

Sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemine Ardahanlılar yoğun katılım gösterdi.

Ardahanlılar, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz için hayırlı olsun" temennisinde bulundular. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:58 Kaynak: İHA

Sabah, Ardahan, Güncel
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