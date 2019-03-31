Ardahan'da Seçime Yoğun Katılım
1 saat önce
Ardahan'da İl genelinde 69 bin 874 seçmen 358 ayrı sandıkta oy kullandı.
Ardahan
'da İl genelinde 69 bin 874 seçmen 358 ayrı sandıkta oy kullandı. Sabah
07.00'de başlayan oy kullanma işlemine Ardahanlılar yoğun katılım gösterdi.
Ardahanlılar, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemiz için hayırlı olsun" temennisinde bulundular. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:58 Kaynak: İHA
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