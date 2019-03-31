Ardahan'da Seçimleri CHP'li Demir Kazandı
1 saat önce
Ardahan'da seçimleri CHP'li Demir kazandıARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Faruk Demir, başkan seçildi.
Ardahan
'da seçimleri CHP
'li Demir kazandı
ARDAHAN, (DHA
)- ARDAHAN'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Faruk Demir
, başkan seçildi.
Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu CHP'nin Belediye Başkan adayı Faruk Demir aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde AK Parti
'nin kazandığı Ardahan'ın yeni belediye başkanı DSP'nin eski Ardahan Milletvekili
Faruk Demir oldu. En son 1984
yılında CHP'nin başkan çıkardığı Ardahan'da partililer büyük coşku yaşadı.
FARUK DEMİR KİMDİR
1963 yılında Ardahan'ın Hanak
ilçesinde doğan Faruk Demir, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ
) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli bir çocuk babası.
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: DHA
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