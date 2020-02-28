Ardahan'da "Serhatta Şefkat Eli" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ardahan'da 'Serhatta Şefkat Eli' Projesi - Son Dakika

Ardahan'da "Serhatta Şefkat Eli" Projesi

6 saat önce

Ardahan Valiliğince yürütülen "Serhatta Şefkat Eli Projesi" kapsamında yaşlılar ve hasta vatandaşlara yönelik, yaşlıların tespit edilmesi, takibi ve düşkün durumda olan büyüklerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek kapsamında evde bakım hizmetleri sürdürülüyor.

Ardahan'da

Ardahan Valiliğince yürütülen "Serhatta Şefkat Eli Projesi" kapsamında yaşlılar ve hasta vatandaşlara yönelik, yaşlıların tespit edilmesi, takibi ve düşkün durumda olan büyüklerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek kapsamında evde bakım hizmetleri sürdürülüyor.


Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikleri, Valilik koordinasyonunda açılan kurslardaki kursiyerler ve ilde hizmet veren gönüllü bayan kuaför Fatma Kayatürk tarafından yapıldı.


SYD Vakfı yetkilileriyle birlikte, ilk etapta il merkezi ve merkeze bağlı köylerde tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlara ulaşan kursiyerler, her hafta Salı günü yeni yaşlı ve hastalara ulaşmaya devam edecek. - ARDAHAN

Ardahan, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
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