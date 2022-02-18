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Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu - Son Dakika

Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu

18.02.2022 09:57

Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi donduARDAHAN Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu

ARDAHAN Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyi görürken, kentte buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisiyle kentte benzinli araçlar dahi çalışmadı. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 17,8 derece olarak ölçüldü.

Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Baran Yılmaz, "Son 2-3 gündür etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle dev buz sarkıtları oluştu. Bu gün soğuk ve rüzgarlı hava hakim. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Benzinli aracı donan Sinan Onay ise aracını takviye yaptırarak çalıştırabildi.

Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu
Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu
Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu

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Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu - Son Dakika
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