Üye Girişi
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2 - Son Dakika

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

18.01.2022 10:25

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili olurken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25,9 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri ve işyeri camları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 33,2 derece olarak ölçüldü.

Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Olcay Çağıl, "Şu anda Ardahan donmuş vaziyette. İnsanlar soğuktan cadde ve sokaklara çıkamıyor. İçler acısı bir durumdayız. Soğuktan ne araçlar çalışabiliyor ne de biz kendimiz çalışabiliyoruz" dedi.

(Olgun Yıldız/ İHA)

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2

YORUMLAR
500

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2 - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı çıkışı: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı çıkışı: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:22
Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir         
14:18
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı         
13:30
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
14:17 Motosiklet kazasında yaşamını yitiren oğlunu morgda gören anne sinir krizi geçirdi
14:17 Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir
14:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak
14:14 Elektrik, doğal gaz ve gübre fiyatındaki artışlar ona da yansıdı! Site aidatları geçen yıla göre yüzde 60 zamlandı
14:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kinayeli suçlama: İBB Başkanı'nı kıskanıyor!
14:02 Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik
14:00 Son Dakika! TFF karar verdi, 2021-2022 sezonunda kalan haftalar "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılacak
13:54 Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar
13:52 Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:42 Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 14:31:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 33,2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement