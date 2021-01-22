Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 29 derece - Son Dakika

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceyi gördüğü Ardahan'da hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 29 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 22, Çıldır'da 18, Posof'ta 12, Damal'da 19 ve Hanak'ta eksi 20 dereceyi gösterdi.

-İHA-