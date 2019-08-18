Son Dakika Haberleri: Ardahan'da şiddetli rüzgar
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Ardahan'da şiddetli rüzgar

1 saat önce

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da şiddetli rüzgar, System.String[]
Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak sonrası merkeze bağlı Hoçuvan Hasköy ve çeveresinde şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.
Yaklaşık 15 dakika süren rüzgar nedeniyle nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü.
Vatandaşlardan Ahmet Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın çok şiddetli estiğini belirterek, "Yarım saat sağanak sürdü. Sağanak sonrası şiddetli rüzgar oluştu. Rüzgarla ile evlerin çatıları zarar gördü." dedi.
Ardahan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Ardahan, Hasköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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