Son Dakika Haberleri: Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu
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Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu

1 saat önce

Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayıp etkisini arttırarak süren sağanak, özellikle il merkezinde etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, bazı sürücüler ise su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şiddetli sağanak sebebiyle şehrin Ortageçit köyündeki bazı yollar zarar gördü.
Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Ardahan, Güncel
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